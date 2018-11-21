Представители клубов РПЛ выступили за внедрение системы VAR

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о положительной реакции со стороны тренеров и руководителей клубов лиги за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Нам поступило письмо от РФС, в котором поэтапно расписано, как планируется ввести VAR. Вам первым сообщаю, что на совещании тренеров и руководителей клубов, состоявшемся недавно в РПЛ, Юрий Семин попросил всех присутствующих высказать свое мнение о системе VAR в России. Присутствующие выступили за то, чтобы ввести эту систему. Желание клубов тоже есть. Если оно есть, то РФС и Премьер-лига вместе с клубами будут претворять идею в жизнь», — приводит слова Прядкина Р-Спорт.

В тестовом порядке систему проверят во время матчей финальной части Кубка России. Также не исключен вариант, что VAR будет действовать в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ.