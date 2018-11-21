Татарстан получил пакеты акций Зеленодольского судостроительного завода и проектно-конструкторского бюро

Татарстан получил находящиеся в федеральной собственности пакеты акций Зеленодольского судостроительного завода им. Горького и Зеленодольского проектно-конструкторского бюро (ЗПКБ).

Согласно постановлению за подписью и. о. премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина, в собственность республики приняты 75% минус 1 акции ЗПКБ и 11,9% акций судостроительного завода. Активы передаются в республиканскую собственность в рамках августовского указа президента Владимира Путина «О некоторых вопросах развития судостроительной отрасли».

Предприятиям и Минпромторгу РТ поручено обеспечить сохранение основных видов деятельности. Кроме того, инвестиции в судостроительный завод должны составить не менее 300 млн рублей до 2023 года, в ЗПКБ — не менее 150 млн рублей.

Ранее Зеленодольский завод имени Горького вошел в топ-20 наиболее динамичных компаний России по версии аналитического центра «Эксперт». В этом списке предприятие расположилось на пятой строчке.