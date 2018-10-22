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Зеленодольский завод имени Горького вошел в топ-20 наиболее динамичных компаний России

14:27, 22.10.2018
Зеленодольский завод имени Горького вошел в топ-20 наиболее динамичных компаний России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг 400 крупнейших компаний России по итогам 2017 года. Зеленодольский завод имени Горького, занявший в основном рейтинге 378-е место, вошел также в топ-20 самых быстрорастущих компаний.

В этом списке предприятие расположилось на пятой строчке. По данным «Эксперта», в 2017 году объем реализации продукции судостроительного завода достиг 32,1 млн рублей. За год этот показатель вырос на 153,2%.

Напомним, что на прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией из Вьетнама. Он подчеркнул, что Зеленодольский завод имени Горького поставил стране четыре фрегата и подписал новые контракты.

АналитикаПромышленностьОПКБизнес Татарстан
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