Зеленодольский завод имени Горького вошел в топ-20 наиболее динамичных компаний России

Аналитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг 400 крупнейших компаний России по итогам 2017 года. Зеленодольский завод имени Горького, занявший в основном рейтинге 378-е место, вошел также в топ-20 самых быстрорастущих компаний.

В этом списке предприятие расположилось на пятой строчке. По данным «Эксперта», в 2017 году объем реализации продукции судостроительного завода достиг 32,1 млн рублей. За год этот показатель вырос на 153,2%.

Напомним, что на прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией из Вьетнама. Он подчеркнул, что Зеленодольский завод имени Горького поставил стране четыре фрегата и подписал новые контракты.