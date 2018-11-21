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После Нового года цены в российских автошколах вырастут на 10%

10:32, 21.11.2018
После Нового года цены в российских автошколах вырастут на 10%
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

С начала 2019 года обучение в автошколах в России подорожает в среднем на 10%.

Одной из причин повышения цен станет подорожание бензина летом. Значительный скачок цен на бензин произошел еще в мае—июне, но тогда плата за обучение в автошколах не выросла, рассказала президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева.

«Мы не будем повышать цены лишь в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится», — сказал член национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

Глава НП «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев предполагает, что формально цены не изменятся. Однако учеников попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению, пишут «Известия».

Напомним, что с 28 октября вступил в силу приказ Минтруда №603н, который вводит требования к инструкторам по вождению. Согласно документу, стаж вождения наставника должен составлять не менее 3 лет и у него не должно быть случаев лишения прав за последние 5 лет.

Общество
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