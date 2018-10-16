Губернатор Пермского края поддержал идею по развитию каршеринга в регионе

Губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал инициативу по развитию каршеринга в регионе. Об этом он заявил на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Прикамье.

С просьбой о поддержке этого направления услуг выступил председатель общего собрания «Ассоциации перевозчиков Пермского края» Олег Сасунов. По его словам, в настоящее время уже есть все необходимые проекты, закуплены автомобили, а старт проекта в краевой столице ожидается в четвертом квартале 2018 года.

«Тема каршеринга перспективная. Опыт Москвы показывает, что этот сервис востребован жителями. Каршеринг набирает популярность и «теснит» такси несмотря на то, что стоимость услуг такси снизилась», — отметил губернатор.

В итоге Максим Решетников идею поддержал и дал поручение рассмотреть варианты поддержки профильным ведомствам и муниципальным властям, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Напомним, ранее стало известно, что к 2021 году Ford выпустит беспилотный автомобиль для каршеринга и такси.