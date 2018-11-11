Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 23

Число жертв лесных пожаров на севере американского штата Калифорния достигло 23 человек.

По словам шериф округа Бьютт Кори Хонеа, в субботу были найдены 14 тел, передает агенство Associated Press.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за лесных пожаров. Местным властям будет предоставлена федеральная помощь для реагирования на пожары. Площадь возгорания составляет 404 кв. км. Тушение осложняет сильный ветер.

В прошлом году в Калифорнии также наблюдалась сложная ситуация с лесными пожарами. МЧС России тогда предложило США свою помощь в их ликвидации.