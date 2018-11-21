В правительстве РФ предложили меры по стимулированию здорового питания

Экспертный совет при правительстве предлагает включить в нацпроект «Демография» меры, направленные на продвижение здорового образа жизни.

В частности, предлагается отменить или снизить НДС либо ввести субсидии на наиболее полезные продукты питания — цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, свежие овощи и фрукты, оливковое масло, рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот.

Среди эффективных мер эксперты указали стимулирование таких программ в регионах с недостаточным уровнем продовольственной безопасности. Также специалисты предлагают рассмотреть вопрос о субсидировании фруктов и овощей, продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, а также витамина D3, передает ТАСС.

Кроме того, эффективной мерой, по мнению членов экспертного совета, будет установление акцизов на продукцию с высоким содержанием соли.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость колбасных изделий в России может увеличиться почти на 30% в связи с возможным введением акциза, предложенного экспертным советом при правительстве РФ.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова позднее заявила, что ведомство не поддержало инициативу, а лишь рекомендовало россиянам не злоупотреблять этими продуктами.