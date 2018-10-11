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Роспотребнадзор предложил конфисковывать оборудование для фальсификации продуктов

08:59, 11.10.2018
Роспотребнадзор предложил конфисковывать оборудование для фальсификации продуктов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Роспотребнадзор разработал и внес на обсуждение в правительство РФ законопроект, согласно которому фальсификаторам пищевой продукции будут грозить конфискация сырья и оборудования, а также административная и уголовная ответственность.

«Прежде всего, в КоАП появится само понятие фальсификата. Что это продукция, произведенная с подменой ингредиентов. Мы предлагаем помимо введения крупных штрафов ввести наказание в виде конфискации сырья и оборудования, на котором производится фальсификат», — цитирует «Интерфакс» руководителя ведомства, главного государственный санитарный врач России Анна Попова.

По мнению главного санитарного врача России, эта жесткая мера «должна остудить горячие головы недобросовестных предпринимателей».

Ранее Роспотребнадзор предлагал ввести в России наказание за фальсификацию продуктов питания.

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