Mitsubishi подняла цены почти на все модели в России

Аналитики выяснили, что японская компания Mitsubishi подняла цены на все модели автомобилей, кроме Pajero. Стоимость моделей выросла на суммы от 20 до 100 тысяч рублей.

Кроссовер ASX подорожал в четырех комплектациях из десяти, передает «Автостат» со ссылкой на исследование сайта «Цена Авто».

Кроссовер Outlander в обновленной версии подорожал на 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Поднялись цены на Eclipse Cross, Pajero Sport и пикап L200.

Агентство отмечает, что за 10 месяцев 2018 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 35 441 автомобиль, что вдвое превосходит результат за тот же период 2017-го.