Ученые назвали продукты для защиты мозга от старения

Диета, в которой присутствует много сахаров и мало белков, помогает снизить риск возникновения старческого слабоумия и проблем с остротой памяти в преклонные годы жизни.

К такому выводу пришли австралийские учены в ходе наблюдений за жизнью сотен пожилых мышей. Часть из них находилась на диете, содержащей 8% белков и 80% углеводов. В итоге эти мыши быстрее находили выход из лабиринта наравне с грызунами, получавшими мало калорий, сообщает журнал Cell Reports.

Ранее ученые назвали продукты для поддержания здорового веса.