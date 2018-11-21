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Ученые назвали продукты для защиты мозга от старения

04:30, 21.11.2018
Ученые назвали продукты для защиты мозга от старения
Фото: pxhere.com

Диета, в которой присутствует много сахаров и мало белков, помогает снизить риск возникновения старческого слабоумия и проблем с остротой памяти в преклонные годы жизни.

К такому выводу пришли австралийские учены в ходе наблюдений за жизнью сотен пожилых мышей. Часть из них находилась на диете, содержащей 8% белков и 80% углеводов. В итоге эти мыши быстрее находили выход из лабиринта наравне с грызунами, получавшими мало калорий, сообщает журнал Cell Reports.

Ранее ученые назвали продукты для поддержания здорового веса.

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