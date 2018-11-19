Ученые назвали продукты для поддержания здорового веса

Для поддержания здорового веса и снижения риска развития хронических заболеваний нужно употреблять качественные продукты с низким содержанием сахара и очищенных злаков.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана и Бостонской детской больницы, сообщает научный портал MedicalXpress. По их мнению, необходимо уделять внимание именно качеству питания.

Также исследователи рекомендуют заменять насыщенные жиры ненасыщенными и питаться цельными злаками и овощами вместо углеводов.



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