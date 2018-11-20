Фаворита на пост директора Казанского цирка назовут завтра

На пост директора Казанского цирка претендуют 12 человек, в числе которых отставной полковник, управделами Минкульта РТ, бывший телепродюсер и другие.

Однако в ходе обсуждения кандидатур членами комиссии, в которую вошли директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, министр культуры Ирада Аюпова, главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев, они не пришли к общему мнению. Поэтому фаворита на пост директора Интрига назовут завтра утром, передает «Вечерняя Казань».

«На первом этапе мы выслушали тезисы соискателей. Сейчас предстоят индивидуальные собеседования с участниками конкурса и только потом комиссия приступит к обсуждению. Боюсь, формирование общего мнения затянется допоздна, так что решение объявим завтра. Дело в том, что по условиям конкурса имеется ряд принципиально важных условий. Так, необходимо, чтобы у кандидата было высшее профильное образование и опыт руководящей работы», — сообщила Аюпова.



Напомним, занимавший в течение четверти века должность директора Казанского цирка Дамир Шарифуллин в начале августа был неожиданно уволен с формулировкой «по собственному желанию». Тогда же министр культур РТ Ирада Аюпова назвала в качестве кандидата на роль нового директора Казанского цирка директора Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая филармонии Кадима Нуруллина, однако он остался на своем месте. Подробнее – в материале «Реального времени».

