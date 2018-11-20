В московском аэропорту «Шереметьево» самолет сбил человека, он погиб

В московском аэропорту «Шереметьево» самолет, вылетавший по рейсу Москва — Афины, при рулении на взлет столкнулся с мужчиной, он погиб

«В 20.10 мск было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом. По факту осмотра территории было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине», — сообщила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

По ее словам, личность погибшего установлена. Вся информация передана в полицию для проведения необходимых оперативных мероприятий, пишет ТАСС. Кем был погибший не уточняется.

Напомним, 31 октября самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Благовещенска в Москву, экстренно сел в международном аэропорту «Пермь».

Причиной посадки стали проблемы на борту у одного из пассажиров. На земле самолет встретила бригада скорой помощи, мужчину доставили в городскую больницу.