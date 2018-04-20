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Порошенко предложил лишать гражданства Украины крымчан с российскими паспортами

21:22, 20.04.2018
Порошенко предложил лишать гражданства Украины крымчан с российскими паспортами
Фото: pixabay.com

Президент Украины Петр Порошенко предложил ужесточить правила получения гражданства и разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной рады.

«Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства РФ в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

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