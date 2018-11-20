Защитник «Ротора» Максим Карпов может сыграть в «Крыльях Советов»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ротора» Максим Карпов приступил к тренировкам в «Крыльях Советов».

В данный момент футболист находится на просмотре в самарском клубе, но контракт с ним пока не подписан.

В нынешнем сезоне 23-летний Карпов провел за «Ротор» 13 матчей в первенстве ФНЛ, не отметился в них результативными действиями и получил три желтые карточки.

Карпов перешел в «Ротор» минувшим летом из «Зенита» на правах аренды. Его контракт с санкт-петербургским клубом действует до лета 2019 года. За «Зенит» он сыграл один матч, выйдя на замену на 87-й минуте в матче Лиги Европы с «Вардаром» (2:1) в ноябре 2017 года.