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«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» со счетом 6:2

19:21, 20.11.2018
«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» со счетом 6:2
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл на выезде «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 2:6. в пользу гостей из Татарстана.

В составе нижнекамцев шайбы забросили Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Падакин, Эмиль Галимов и дважды Юусо Пуустинен. За хозяев забили Франсис Паре и Найджел Доус.

Ранее «Нефтехимик» проиграл ЦСКА со счетом 1:2. 22 ноября команда сыграет против челябинского «Трактора».

СпортХоккей Татарстан
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