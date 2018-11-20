«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» со счетом 6:2
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл на выезде «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счетом 2:6. в пользу гостей из Татарстана.
В составе нижнекамцев шайбы забросили Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Падакин, Эмиль Галимов и дважды Юусо Пуустинен. За хозяев забили Франсис Паре и Найджел Доус.
Ранее «Нефтехимик» проиграл ЦСКА со счетом 1:2. 22 ноября команда сыграет против челябинского «Трактора».СпортХоккей Татарстан
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