Николай Цулыгин: «Мы были недостаточно нацелены на ворота»

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Новосибирске местной «Сибири» в очередном матче чемпионата Континентальной хокккеной лиги со счетом 0:1. Единственный гол уфимцы пропустили в первом периоде.



Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал поражение:



— В первую очередь поздравляю команду «Сибирь» с победой. По нашей игре: если ты забиваешь ноль голов, то, что ты можешь выиграть? Соперник хорошо сыграл в обороне. Мы были недостаточно нацелены на ворота, не проявили нужного желания, рвения. Из-за этого сегодня и проиграли, — считает наставник уфимской команды.