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Николай Цулыгин: «Мы были недостаточно нацелены на ворота»

19:11, 20.11.2018
Николай Цулыгин: «Мы были недостаточно нацелены на ворота»

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Новосибирске местной «Сибири» в очередном матче чемпионата Континентальной хокккеной лиги со счетом 0:1. Единственный гол уфимцы пропустили в первом периоде.

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал поражение:

— В первую очередь поздравляю команду «Сибирь» с победой. По нашей игре: если ты забиваешь ноль голов, то, что ты можешь выиграть? Соперник хорошо сыграл в обороне. Мы были недостаточно нацелены на ворота, не проявили нужного желания, рвения. Из-за этого сегодня и проиграли, — считает наставник уфимской команды.

СпортХоккей Башкортостан
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