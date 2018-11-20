МВД предложило сделать бессрочным вид на жительство в России

Вид на жительство для иностранцев, долго проживающих в России, могут сделать «практически бессрочным». Соответствующий проект подготовило Министерство внутренних дел.



«Получается, что гражданин, который постоянно проживает в России, получает пенсию, например, оказывалось, что он отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранца», — цитирует «РИА Новости» врио начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову.

По ее словам, предложение связано с тем, что иностранные граждане, долго проживающие в России, часто забывали продлевать вид на жительство.

Кроме того, ведомство предлагает разграничить понятия «разрешение на временное проживание» и «вид на жительство» — все, кто приезжают в Россию, смогут получать вид на жительство без необходимости получения разрешения на временное проживание.



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