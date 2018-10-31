Исследование: Российские миллионеры держат в банках РФ менее трети своих сбережений

Богатые россияне, владеющие не менее $1 млн в деньгах и ценных бумагах, держат в российских банках около трети своих средств.

Общий размер финансовых активов состоятельных россиян составляет $455 млр. Из них $315 млрд находится за рубежом, говорится в исследовании «Private Banking в России 2018» компании Frank RG.

Всего исследование отхватывает более 30 тыс. россиян, обладающих минимум 1 миллионом долларов в деньгах и ценных бумагах без учета бизнеса и недвижимости.

Напомним, в III квартале 2018 года частный сектор вывел из России $19,2 млрд — в 48 раз больше, чем годом ранее. Это самый мощный квартальный отток капитала начиная с марта — июня 2015-го. Подробно — в материале «Реального времени».