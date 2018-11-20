Госдума приняла поправки к бюджету России на 2018 год с профицитом в 2 трлн рублей

Госдума приняла во втором чтении поправки к бюджету РФ на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.



Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов на 1,874 трлн рублей — они составят 18,947 трлн рублей. Общий объем расходов увеличивается на 212,7 млрд рублей, до 16,808 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3 процентных пункта, пишет ТАСС.

Профицит федерального бюджета в 2018 году вырастет более чем в четыре раза по сравнению с показателями, обозначенными в действующей редакции бюджета, и составит 2,137 трлн рублей.

Отмечается, что прогноз объема ВВП РФ, который учитывается при формировании бюджета, на 2018 год увеличен с 98,234 трлн рублей до 101,164 трлн рублей. Также уточняется с 2,8% до 3,4% оценка инфляции в РФ, заложенная в федеральный бюджет на 2018 год.

Накануне депутаты Госсовета Татарстана приняли бюджет республики на 2019 год. Доходы бюджета составят 237 млрд рублей, расходы — 241,2 млрд рублей. Дефицит бюджета — 4,2 млрд рублей.