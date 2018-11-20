Татарстан предложит ЕАЭС отменить повторную регистрацию медизделий

Татарстан направит в адрес Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение по отмене повторной регистрации уже эксплуатируемых медицинских изделий.

Производители хотят добиться прохождения регистрации в регламентные сроки — 3 месяца, упростив данную процедуру. Для этого они предлагают запустить в Татарстане пилотный проект по переходу производителей медицинских изделий на систему менеджмента качества.

На данный момент процедура регистрации занимает около 3 лет. За это время медицинские изделия теряют актуальность.



«Трехгодичный процесс — это нонсенс, хотя я в какой-то мере понимаю, почему это так долго», — цитирует «Татар-информ» руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Любовь Шайхутдинову.

По ее словам, процесс регистрации затягивается из-за того, что медизделия должны пройти технические, токсикологические и клинические исследования.

Ранее сообщалось, что российские производители медицинских изделий могут не успеть перерегистрировать свою продукцию в срок, что приведет к дефициту их товаров на рынке России.