В России может возникнуть дефицит медизделий

Российские производители медицинских изделий могут не успеть перерегистрировать свою продукцию в срок, что приведет к дефициту их товаров на рынке России.



По расчетам объединения «Медицинские ресурсы», российские потребители могут столкнуться с дефицитом после 2021 года. Именно к этому сроку производители должны пройти процедуры перерегистрации для создания единого рынка стран — участников ЕАЭС.

Отмечается, что при нынешних темпах работы Росздравнадзора на перерегистрацию понадобится 20 лет. При этом в профильных ведомствах, включая Минздрав и Минэкономики, с доводами объединения неформально согласны, пишет «Коммерсант».

На рынке медизделий обращаются как медицинская техника (томографы, рентгеновские аппараты), так и имплантаты и расходные материалы — его объем в РФ составляет 255 млрд рублей.

Ранее Минпромторг предложил отменить нулевую ставку налога на добавленную стоимость для медицинских изделий. В ведомстве считают, что такая мера будет стимулировать развитие конкурентоспособного российского производства.