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Суд признал законным штраф для The New Times в 22,25 млн рублей

13:11, 20.11.2018
Суд признал законным штраф для The New Times в 22,25 млн рублей
Фото: pixabay.com

Тверской суд Москвы оставил в силе штраф в 22,25 млн рублей изданию The New Times.

Также суд признал законным наложение административного штрафа в 30 тыс. рублей на главного редактора журнала Евгению Альбац, пишет «РИА Новости».

Напомним, суд в Москве оштрафовал The New Times и Альбац на 22,5 млн рублей за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор.

Журнал The New Times обратился за помощью к своим читателям и за четыре дня собрал 22 млн рублей на выплату штрафа.

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