Журнал The New Times за четыре дня собрал 22 млн рублей на выплату штрафа Роскомнадзору

Журналу The New Times удалось за четыре дня собрать 22 млн рублей на выплату штрафа, наложенного Роскомнадзором.

Владелец и главный редактор журнала Евгению Альбац сообщила на своей странице в Twitter, что на 16:30 по московскому времени изданию удалось собрать более 25 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал The New Times и Альбац на 22,5 млн рублей за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор.

В июне прошлого года Альбац объявила о закрытии журнала The New Times, однако сайт издания продолжает работу и по сей день.