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Журнал The New Times за четыре дня собрал 22 млн рублей на выплату штрафа Роскомнадзору

17:45, 13.11.2018
Журнал The New Times за четыре дня собрал 22 млн рублей на выплату штрафа Роскомнадзору
Фото: pixabay.com

Журналу The New Times удалось за четыре дня собрать 22 млн рублей на выплату штрафа, наложенного Роскомнадзором.

Владелец и главный редактор журнала Евгению Альбац сообщила на своей странице в Twitter, что на 16:30 по московскому времени изданию удалось собрать более 25 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал The New Times и Альбац на 22,5 млн рублей за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор.

В июне прошлого года Альбац объявила о закрытии журнала The New Times, однако сайт издания продолжает работу и по сей день.

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