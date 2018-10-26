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Издание The New Times оштрафовали на 22 млн рублей за непредоставление сведений о финансировании

17:58, 26.10.2018

Тверской районный суд оштрафовал журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 млн рублей.

Дело рассматривалось по статье 13.15.1 КоАП, требующей от СМИ своевременно предоставлять информацию о получении денежных средств в Роскомнадзор.

Как пишет «Медиазона», Альбац рассказала, что планирует обжаловать это решение.

Напомним, в июне прошлого года Альбац объявила о закрытии журнала The New Times. Сайт издания продолжает работу и по сей день.

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