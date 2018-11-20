Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместные учения по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника в Средиземном море.

«В ходе отработки боевых задач расчеты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчеты ПВО уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы флота Алексея Рулева.

Он напомнил, что фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в нынешнем году уже второй раз выполняют задачи в Средиземном море. В сентябре они отработали задачи по предназначению в ходе межфлотских учений под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.

Эти корабли являются вторым и третьим фрегатами морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. Вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», зенитным ракетным комплексом «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).