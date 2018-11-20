Вступил в силу приговор членам казанской группировки «Казаевские» за убийство пяти человек

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила без изменения приговор в отношении участников преступной группировки «Казаевские».



Суд приговорил Дмитрия Бикбулатова к 24 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года; Алексея Тарасова — к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме; Альберта Кошкина — к 24 годам 6 месяцам лишения свободы.

Андрей Морозов приговорен к 14 годам лишения свободы; Александр Бикбулатов — к 18 годам лишения свободы, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев; Сергей Бикбулатов — к 17 годам лишения свободы, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.



Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор в апелляционном порядке. Верховный Суд Российской Федерации, согласившись с мнением прокуратуры, оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения. Таким образом, приговор суда вступил в законную силу.



В прокуратуре Татарстана добавили, что лидер группировки Николай Казаев находится в федеральном розыске.



Напомним, что члены группировки «Казаевские» обвинялись в пяти убийствах, в том числе и беременной женщины, покушениях, вымогательстве, грабеже и незаконном обороте оружия с 1991-го по 2012 год.