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Вступил в силу приговор членам казанской группировки «Казаевские» за убийство пяти человек

11:11, 20.11.2018
Вступил в силу приговор членам казанской группировки «Казаевские» за убийство пяти человек
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила без изменения приговор в отношении участников преступной группировки «Казаевские».

Суд приговорил Дмитрия Бикбулатова к 24 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года; Алексея Тарасова — к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме; Альберта Кошкина — к 24 годам 6 месяцам лишения свободы.

Андрей Морозов приговорен к 14 годам лишения свободы; Александр Бикбулатов — к 18 годам лишения свободы, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев; Сергей Бикбулатов — к 17 годам лишения свободы, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор в апелляционном порядке. Верховный Суд Российской Федерации, согласившись с мнением прокуратуры, оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения. Таким образом, приговор суда вступил в законную силу.


В прокуратуре Татарстана добавили, что лидер группировки Николай Казаев находится в федеральном розыске.

Напомним, что члены группировки «Казаевские» обвинялись в пяти убийствах, в том числе и беременной женщины, покушениях, вымогательстве, грабеже и незаконном обороте оружия с 1991-го по 2012 год.

Происшествия Татарстан
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