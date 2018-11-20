Альметьевские тепловые сети возглавил экс-гендиректор «Севергеологии»
В АО «Альметьевские тепловые сети» (АПТС) сменился руководитель. По данным системы «Спарк.Интерфакс», гендиректором компании стал Ринат Габидуллин.
Ранее он возглавлял ЗАО «Севергеология», входящее в структуру «Татнефти».
До этого назначения АТПС управляло ООО «УК «Нижнекамская ТЭЦ». За последние годы должность врио гендиректора занимали Марат Шигапов и Артем Габидуллин.ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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