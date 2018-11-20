В Кунгуре осудили мужчину, у которого было изъято пять килограммов марихуаны
В Кунгуре Пермского края состоялся суд над ранее судимым 24-летним местным жителем.
Мужчина был задержан в августе этого года на железнодорожных путях. При себе у него находились два мешка с листьями растений конопли. Сотрудники охраны передали злоумышленника полицейским.
Изъятые растения были направлены на исследование, результаты которого показали, что это наркотическое средство – марихуана общим весом более пяти килограммов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
В ходе следствия стражи порядка установили, что наркосодержащие растения подозреваемый собрал на окраине села в Кишертском районе. Марихуану планировал использовать для личного потребления.
Суд приговорил виновного к трем годам четырем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, участок произрастания дикорастущей конопли, где собрал растение осужденный, был перепахан специальной техникой, а в труднодоступных местах уничтожен вручную.
Напомним, ранее пермский магазин, торговавший шапками с изображением марихуаны, оштрафовали на 40 тысяч рублей.Общество
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