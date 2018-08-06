Пермский магазин, торговавший шапками с изображением марихуаны, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Предприниматель из Перми торговал шапками с изображением марихуаны.
По версии суда, бизнесмен нарушил федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Шапки обнаружил участковый в одном из магазинов торгового центра «Земляника», рассказали в пресс-службе краевого суда.
В итоге, суд признал владельца торгового отдела виновным и назначил штраф — 40 тысяч рублей с конфискацией продукции. Попытка обжаловать штраф не увенчалась успехом.
Напомним, в конце июля в Грузии легализовали употребление марихуаны.Общество
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