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Пермский магазин, торговавший шапками с изображением марихуаны, оштрафовали на 40 тысяч рублей

10:06, 06.08.2018
Пермский магазин, торговавший шапками с изображением марихуаны, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Предприниматель из Перми торговал шапками с изображением марихуаны.

По версии суда, бизнесмен нарушил федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Шапки обнаружил участковый в одном из магазинов торгового центра «Земляника», рассказали в пресс-службе краевого суда.

В итоге, суд признал владельца торгового отдела виновным и назначил штраф — 40 тысяч рублей с конфискацией продукции. Попытка обжаловать штраф не увенчалась успехом.

Напомним, в конце июля в Грузии легализовали употребление марихуаны.

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