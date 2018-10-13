КВЗ планирует открыть программу обучения летчиков на Ми-38

Авиационный учебный центр (АУЦ) Казанского вертолетного завода (КВЗ) планирует открыть курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов летного и инженерно-технического состава для готовящихся к производству вертолетов Ми-38.

«Сейчас АУЦ готовит специалистов на вертолетах типа Ми-8/17, «Ансат». В перспективе планируется создать аналогичную программу обучения на вертолет Ми-38», — говорится в сообщении пресс-службы КВЗ.

Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково- спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью.

Ранее директор КВЗ Юрий Пустовгаров заявил, что в конце этого года КВЗ начнет сертификационные полеты Ми-38. Напомним, «Вертолеты России» представили Ми-38 в рамках «Гидросалона-2018».