Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»

Российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать «сильным полом».

По мнению немецкого издания Eurasisches Mаgazin, женщины в России «вынуждены быть сильными», в частности из-за условий жизни в стране.

В публикации отмечается, что российские мужчины, падая духом, ищут утешение в алкоголе и табакокурении, а женщины, в свою очередь, не могут позволить себе унывать и более стойко переносят неудачи.

Авторы статьи подчеркивают, что россиянки борются за свои права, а также совмещают работу и быт.

«Несмотря на то что термин «феминизм» в России отвергается, положение в обществе среднестатистической женщины доказывает, что она реализует себя в полной мере», — говорится в тексте.



В прошлом году американский журнал Forbes включил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в рейтинг самых влиятельных женщин мира.