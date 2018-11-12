Продажи японских автомобилей с пробегом в России в 2018 году увеличились на 3%

По итогам девяти месяцев 2018 года в России было продано 1,1 млн подержанных легковых автомобилей, произведенных в Японии. Это на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым продаваемым автомобилем является Toyota Corolla — 77,5 тыс. экземпляров. Вторую строчку занимает Toyota Camry (58,8 тыс.). Тройку замыкает Mitsubishi Lancer, объем (39,5 тыс.).

Далее идет Toyota RAV4 (30,4 тыс.), Nissan Almera (29,5 тыс.), Nissan Qashqai (25 тыс.), Nissan X-Trail (24,8 тыс.), Mazda3 (24,7 тыс.), Mitsubishi Outlander (20,8 тыс.) и Honda CR-V (20,6 тыс.), передает «Автостат».

Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель Toyota отзовет более 1,03 млн автомобилей Prius и C-HR из-за риска возгорания.