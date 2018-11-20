Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +2

Во вторник, 20 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от -3 до +2 градусов. В Казани днем ожидается от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -1°С до -3°С.

Ранее стало известно, что в Казани в ближайшие три дня ожидаются снегопады, местами гололедица.