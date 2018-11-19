Доля контрафактных сигарет выросла в России почти в 2 раза

Доля нелегальных сигарет в России выросла почти в два раза с 4,5 до 8,4%. Речь идет о контрабандной и контрафактной табачной продукции.



Количество нелегальной продукции увеличилось так сильно из-за роста притока дешевых сигарет из стран ЕАЭС. Они дешевле российских сигарет в 2–3 раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования аналитического агентства Nielsen.

Основным источником нелегальных сигарет остается Белоруссия, где доля незаконно ввезенной в Россию продукции выросла на треть – до 2,05%.

Отмечается, что к нелегальной аналитики отнесли продукцию, с которой в России не заплачен акциз. Контрабандными сигаретами считается продукция, произведенная в странах Евразийского экономического союза и дальнего зарубежья, а также поступающая в Россию транзитом через страны ЕАЭС.

К контрафактным сигаретам Nielsen отнесла продукцию небольших отечественных производителей без акцизных марок и с предположительно поддельными акцизными марками, продукция для магазинов беспошлинной торговли.

Ранее экспертный совет при правительстве РФ предложил сократить количество магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза.