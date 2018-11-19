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Вячеслав Фетисов об Аленичеве: «Я его даже в компании с рюмкой не видел»

16:25, 19.11.2018
Вячеслав Фетисов об Аленичеве: «Я его даже в компании с рюмкой не видел»
Фото: twitter.com

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал инцидент с главным тренером красноярского «Енисея» Дмитрием Аленичевым, с которым бывший хоккеист знаком по работе в Совете Федерации. Ранее сообщалось, что Аленичев был задержан по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

— Хороший, порядочный человек. Он непьющий человек. Не знаю, как эта новость соотносится с реальностью. Я его даже в компании с рюмкой не видел. В последний раз даже не помню, когда сталкивался с ним, он человек занятый. Никогда проблем не было с ним никаких, — приводит слова Фетисова 360tv.ru.

СпортФутбол
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