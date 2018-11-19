Дмитрия Аленичева задержали пьяным за рулем

Сотрудники красноярской ДПС задержали главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, который управлял принадлежащим клубу автомобилем Hyundai Santa Fe, в нетрезвом состоянии, сообщает Newslab.Ru со ссылкой на собственные источники.



По информации источника, Аленичев выпивал в баре, а затем повздорил с одним из посетителей. Впоследствии Дмитрий уехал, а участник конфликта позвонил в полицию и сообщил о пьяном водителе за рулем. Полицейские остановили Аленичева и предложили пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, от которого тот отказался. Также сообщается об угрозах в адрес сотрудников ДПС.

В ГИБДД факт задержания подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались. Тренеру «Енисея» грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.