Приставы Татарстана с начала года взыскали 2,5 млрд рублей

Судебные приставы УФССП России по Татарстану по итогам 10 месяцев 2018 года вернули в бюджеты всех уровней 2,5 млрд рублей задолженностей по фискальным платежам.



В категорию фискальных платежей входят налоги, сборы, административные штрафы, госпошлина и другие платежи, говорится в сообщении пресс-службы УФССП РФ по РТ.

Ранее приставы в Татарстане добились снижения задолженности по алиментам на 16 млн рублей. Всего с начала 2018 года было прекращено порядка 11 тыс. исполнительных производств на 490,7 млн рублей.