В августе в Татарстане задолженность по алиментам снизилась на 16 млн рублей — приставы

В августе УФССП РФ по РТ в Татарстане добилось снижения задолженности по алиментам на 16 млн рублей. Всего с начала 2018 года было прекращено порядка 11 тыс. исполнительных производств на 490,7 млн рублей.

Кроме того, с января по август судебные приставы возбудили 601 уголовное дело из-за «неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Только с начала этой недели возбуждено 20 уголовных дел, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для возврата задолженности у неплательщиков удерживают зарплаты и применяют широкий спектр мер принудительного характера. В том числе изъятие имущества, запрет на выезд из страны и другие.

Напомним, в августе из-за долгов по алиментам 4,7 тысячи татарстанцев не смогли выехать за границу.