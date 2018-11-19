«Роснефть» назвала приостановку торгов на бирже «нормализацией деятельности»

«Роснефть» не прекращала продажу топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Компания занималась «нормализацией деятельности биржи».



«Не было решения прекратить торги. Мы занимаемся нормализацией деятельности биржи. Мы давно про это говорили, и нас вроде бы слышат. Это процесс. Что значит: прекратила — возобновила?» — приводит «Политика сегодня» слова пресс-секретаря нефтяной компании Михаила Леонтьева.

Отмечается, что действия компании на бирже не могут иметь никакого воздействия на глобальный рынок.

«Всякое раздувание из этого ажиотажа происходит либо от незнания, либо от желания что-то себе открысячить», — добавил Леонтьев.

По его словам, «Роснефть» увеличила объемы топлива на внутренний рынок.

Ранее сообщалось, что цены на нефтепродукты показали резкий рост после того, как «Роснефть» не выставила на торги бензин и дизельное топливо. Сегодня, 19 ноября, компания возобновила торги на бирже.

