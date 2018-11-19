В Бугульме в квартире нашли мертвыми 3-летнюю девочку и ее отца

Следком по РТ начал доследственную проверку по факту ЧП в многоквартирном доме по улице Гафиатуллина в Бугульме. В воскресенье в одной из квартир там были найдены мертвыми 3-летняя девочка и ее 28-летний отец, предположительно, они отравились угарным газом.

Тревогу забила бабушка, которая пришла забрать внучку на прогулку, и обнаружила в квартире своего сына, его жену и их дочку без признаков жизни. Сноха пожилой женщины после оказания помощи очнулась. Медики доставили ее в больницу, констатировав смерть дочки и мужа.

Ранее в Абакане отравление угарным газом назвали причиной смерти пятикратной чемпионки Европы по кикбоксингу.