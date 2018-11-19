Минниханов посетил открытие бассейна «Мирас» в Альметьевске
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии водного комплекса «Мирас» в Альметьевске. Соответствующие фото и видео президент РТ выложил на своей странице в Instagram.
Ранее Минниханов встретился с гендиректором УК «Уралэнергострой» Виктором Сурудой. Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества, в частности, дальнейшее взаимодействие в области развития энергетической инфраструктуры республики.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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