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Минниханов посетил открытие бассейна «Мирас» в Альметьевске

14:18, 19.11.2018
Минниханов посетил открытие бассейна «Мирас» в Альметьевске
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии водного комплекса «Мирас» в Альметьевске. Соответствующие фото и видео президент РТ выложил на своей странице в Instagram.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 19 Ноя 2018 в 2:34 PST

Ранее Минниханов встретился с гендиректором УК «Уралэнергострой» Виктором Сурудой. Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества, в частности, дальнейшее взаимодействие в области развития энергетической инфраструктуры республики.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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