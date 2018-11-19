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Минниханов встретился с главой «Уралэнергостроя» Виктором Сурудой

13:31, 19.11.2018
Минниханов встретился с главой «Уралэнергостроя» Виктором Сурудой
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором УК «Уралэнергострой» Виктором Сурудой.

Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества, в частности, дальнейшее взаимодействие в области развития энергетической инфраструктуры республики, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что ранее екатеринбургский «Уралэнергострой» выступил генеральным подрядчиком строительства энергоблока на Казанской ТЭЦ-1. Новую парогазовую установку мощностью 230 МВт запустили в августе этого года.

ОбществоВласть Татарстан
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