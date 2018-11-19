Пламен Константинов: «Это была очень важная выездная победа для нас»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над уфимским «Уралом» (3:1) в матче чемпионата России по волейболу в Суперлиге.



— Получилась красивая игра. Очень интересно было наблюдать за всеми партиями, потому что команды шли очко в очко. Это была очень важная выездная победа для нас. Понравилось, что выстояли и не растерялись в ключевых моментах. Проигрывали, но не отдавали больше двух брейковых мячей и выдержали. Это делает разницу, потому 43% всех партий в волейболе заканчивается в два очка. Это в будущем поможет нам. Хотелось бы, чтобы такая стабильность была во всех важных моментах и концовках, — сказал наставник.