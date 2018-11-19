Новости спорта

14:56 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Пламен Константинов: «Это была очень важная выездная победа для нас»

13:30, 19.11.2018
Пламен Константинов: «Это была очень важная выездная победа для нас»
Фото: volleyufa.ru

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над уфимским «Уралом» (3:1) в матче чемпионата России по волейболу в Суперлиге.

— Получилась красивая игра. Очень интересно было наблюдать за всеми партиями, потому что команды шли очко в очко. Это была очень важная выездная победа для нас. Понравилось, что выстояли и не растерялись в ключевых моментах. Проигрывали, но не отдавали больше двух брейковых мячей и выдержали. Это делает разницу, потому 43% всех партий в волейболе заканчивается в два очка. Это в будущем поможет нам. Хотелось бы, чтобы такая стабильность была во всех важных моментах и концовках, — сказал наставник.

СпортВолейбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты