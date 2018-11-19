Даниэле Баньоли: «Волейбол — это трудная игра, состоящая из мельчайших деталей»

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче чемпионата России по волейболу. Это второе подряд поражение дома без набранных очков.

— Мы зачем-то усложняем себе ситуацию. Неправильно делаем обычные вещи и ошибаемся. Но это была хорошая игра, у нас было немало отличных отрезков. Не хватает удачи. «Локомотив» — хорошая команда, которая продемонстрировала качественную игру.

— В первом сете «Урал» выиграл, когда на площадке был Денис Черейский. На вторую партию вы выпустили Игоря Филиппова. Не пожалели, что сделали такую замену?

— Наши проблемы не в игре Черейского и Филиппова. У нас другие трудности. Мы забиваем сложнейшие мячи, в трудных ситуациях. Но вспомните ситуацию, когда Савин скидывал на тройном блоке. Наши волейболисты втроем не смогли подстраховать. Все игроки помогают друг другу, происходят замены. Это нормальная ситуация. Волейбол — это трудная игра, состоящая из мельчайших деталей. В некоторых ситуациях мы не смогли сыграть с холодной головой, — передает пресс-служба уфимского клуба слова Баньоли.