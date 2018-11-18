Референдумы по самообложению в Татарстане посетили более полумиллиона человек

На 18.00 референдумы по самообложению в Татарстане посетили 523 558 татарстанцев. Это составляет 63,75% от общего числа.

«Голосование проходит спокойно, в штатном режиме», — говорится в сообщении ЦИК РТ.

На момент написания заметки все участки в Татарстане закрылись.

Избирательные участки закроются в 20.00 часов.Ранее Центральная избирательная комиссия Татарстана опровергло информацию о попытке вброса бюллетеней в ходе местных референдумов по самообложению.