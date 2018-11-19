Башкирские борцы выиграли медали на Всероссийском турнире

В минувшие выходные сборная РБ участвовала во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров и юношей памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова, сообщили в Федерации спортивной борьбы Башкортостана.

Участниками турнира стали 250 спортсменов из 11 регионов России и Казахстана. Башкортостан представили 10 спортсменов из Уфы, Октябрьского и Белорецка.



По итогам турнира троим спортсменам республики удалось замкнуть призовую тройку — уфимцы Арсанали Тонаев (87 кг), Эрик Бикбулатов (130 кг) и октябрьский борец Анатолий Баянов (130 кг) выиграли бронзовые награды.

Эти соревнования проводятся с 2014 года и являются отборочными в сборную страны.