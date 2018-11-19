В Пермском крае на неделе похолодает до -23°

Синоптики сообщили о резком похолодании в Пермском крае к концу недели.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, с понедельника по среду ожидается температура от -5° до -9°, ночью до -15°. С четверга столбик термометра начнет резко опускаться — до -13° днем. В пятницу ожидается самая низкая температура — вечером и ночью до -20°, по востоку региона до -23°.

Повышение температуры воздуха наступит в выходные — днем до -6°. Потепление будет сопровождаться умеренными и сильными снегопадами. Высота снежного покрова в Перми к концу недели может достичь 18-20 см.

Напомним, ранее в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных холодов.