В Казани произошло задымление в здании Союза композиторов РТ из-за короткого замыкания

В Казани в здании Союза композиторов Республики Татарстан произошло задымление из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о задымлении в здании по улице Лобачевского, дом 10 поступило около 9 часов утра. По прибытию на место сил Казанского пожарно-спасательного гарнизона установлено слабое задымление на первом этаже.



Его причиной стало короткое замыкание без горения в электрощитовом шкафу на первом этаже, рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в казанском торговом центре ХL произошло задымление из-за короткого замыкания. Эвакуация посетителей и персонала не проводилась.