В казанском ТЦ XL произошло короткое замыкание

В казанском торговом центре ХL произошло короткое замыкание.

Сообщение о задымлении в ТЦ поступило в 19.43. По итогам проверки выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в одном из помещений на 3 этаже.

Как отмечает пресс-служба МЧС РТ, эвакуация посетителей и персонала не проводилась.

Напомним, 24 октября в Казани вновь произошла эвакуация в торговом центре «Парк Хаус». До этого из-за задымления были эвакуированы 314 человек из здания МКДЦ.